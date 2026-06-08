Утреннее возгорание в жилой многоэтажке удалось ликвидировать на минимальной площади, из опасной зоны вывели 13 жильцов.

Сигнал о задымлении в многоквартирном доме на улице Василисина поступил дежурной смене МЧС ранним утром 4 июня. Прибывшие по вызову расчёты зафиксировали плотный чёрный дым, поднимавшийся с шестого этажа здания. Буквально за считанные мгновения пожарные приступили к подаче стволов. Очаг удалось взять под контроль уже в 09:21, а спустя минуту, в 09:22, объявили о полной ликвидации горения. Огнём оказалась задета совсем небольшая территория — всего два квадратных метра.К ликвидации происшествия привлекалась мощная группировка сил: на вызове трудились пять единиц спецтехники и 12 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.Благодаря слаженным и быстрым действиям газодымозащитников из задымлённого строения удалось эвакуировать 13 человек, среди которых находились трое детей. К счастью, обошлось без жертв и травм. В настоящий момент дознаватели устанавливают точные причины и все обстоятельства случившегося.