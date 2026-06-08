Прокурорская проверка выявила граждан, которые сели за руль, имея серьёзные медицинские противопоказания, и теперь лишены такой возможности по решению суда.

Сотрудники Суздальской межрайонной прокуратуры проверили, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. В ходе надзора были установлены местные жители, чьё состояние здоровья несовместимо с управлением автомобилем: они оформили водительские удостоверения, однако позже попали под наблюдение врачей из-за подтверждённого пристрастия к спиртному и психоактивным веществам.Вождение источника повышенной опасности при таких диагнозах создаёт реальную угрозу для всех участников движения, а также может обернуться травмами, гибелью людей и материальным ущербом. В связи с этим надзорное ведомство направило в Суздальский районный суд иски о прекращении права на управление транспортом в отношении этих автомобилистов.Суд полностью удовлетворил требования прокурора, а надзорный орган теперь контролирует фактическое исполнение принятых решений.