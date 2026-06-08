Крупная незаконная порубка вскрылась после вмешательства природоохранной прокуратуры.
Поводом для разбирательства послужила информация о самовольной заготовке древесины в Судогодском районе, по которой надзорное ведомство оперативно организовало рейд.
В ходе проверки инспекторы обнаружили, что неизвестные лица орудовали на территории государственного лесного фонда, подведомственной ГКУ ВО «Андреевское лесничество». Злоумышленники успели спилить под корень 26 жизнеспособных сосен, а сумма причинённого природе вреда превысила отметку в 600 тысяч рублей. Собранные материалы спецпрокурор передал в районный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении преследования.
Правоохранители, изучив улики, квалифицировали содеянное по ч. 3 ст. 260 УК РФ как рубку в особо крупном размере и завели уголовное дело. Сейчас ход расследования находится под личным контролем Владимирской природоохранной прокуратуры.