Крупная незаконная порубка вскрылась после вмешательства природоохранной прокуратуры.

Поводом для разбирательства послужила информация о самовольной заготовке древесины в Судогодском районе, по которой надзорное ведомство оперативно организовало рейд.В ходе проверки инспекторы обнаружили, что неизвестные лица орудовали на территории государственного лесного фонда, подведомственной ГКУ ВО «Андреевское лесничество». Злоумышленники успели спилить под корень 26 жизнеспособных сосен, а сумма причинённого природе вреда превысила отметку в 600 тысяч рублей. Собранные материалы спецпрокурор передал в районный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении преследования.Правоохранители, изучив улики, квалифицировали содеянное по ч. 3 ст. 260 УК РФ как рубку в особо крупном размере и завели уголовное дело. Сейчас ход расследования находится под личным контролем Владимирской природоохранной прокуратуры.