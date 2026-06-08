ВФЛА запускает в 22 регионах страны (в том числе во Владимире) сеть специализированных центров.

У любителей бега во Владимире скоро появится современное и полностью бесплатное пространство для тренировок. ВФЛА запускает в 22 регионах страны (в том числе во Владимире) сеть специализированных центров. Проект ориентирован не на рекорды, а на массовый спорт — чтобы бег стал естественной частью повседневной городской жизни.Как пояснил глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, толчком к созданию центров стала простая житейская проблема: даже при желании заниматься бегом, многим попросту не хватает комфортных условий.«Потому, что разные климатические условия, и мы видим, что многих людей останавливает, вот, вроде бы, даже простая пробежка, если не созданы условия. Потому, что не все живут в каких-то местах, где есть близлежащие парки или возможности», — рассказал руководитель ВФЛА.Именно поэтому принято решение строить бесплатные центры в тех точках, где люди уже привыкли бегать. Внутри — всё необходимое: раздевалки, душевые, комнаты отдыха. Также можно будет получить совет профильного тренера. Все объекты — по единому образцу, чтобы система работала без сбоев. Строительство одного центра занимает 4–5 месяцев. Планируется, что к осени этого года проект завершат в первых 22 регионах, включая Владимир.Доступ открыт каждому без исключения. Параллельно разрабатывают мобильное приложение: оно поможет бегунам общаться, делиться маршрутами и просто находить единомышленников. По сути, речь идёт не только о спортивной инфраструктуре, но и о рождении новых городских сообществ — позитивных, дружелюбных, объединённых любовью к своему городу и здоровому образу жизни.Для Владимира, где беговое движение активно развивается, такой центр станет настоящим подарком.