Старт ежегодной инициативе МЧС России был дан 3 июня, и первыми её поддержали в стенах местного университета.

В разгар купального сезона региональное управление МЧС совместно с учреждениями образования и спорта запустило традиционный проект. К акции сразу же подключился Владимирский госуниверситет имени братьев Столетовых, на базе бассейна которого прошло вводное занятие.Главная миссия программы — разъяснить несовершеннолетним правила безопасности на воде и привить им базовые навыки плавания.Статистика свидетельствует, что именно неумение держаться на поверхности часто становится причиной трагических происшествий с детьми. Поэтому освоение этого жизненно важного умения приобретает особое значение — оно дарит ощущение уверенности, предотвращает панику при случайном падении в воду и подсказывает верный алгоритм действий в нештатной ситуации.Спасатели напоминают: отдыхать разрешено исключительно на специально подготовленных пляжах, где водолазы обследовали дно и организовано дежурство. При этом категорически запрещается посещать водоёмы без сопровождения взрослых, пересекать ограничительные буйки, грубо играть с другими купающимися и приближаться к моторным судам. Особую осторожность следует соблюдать при использовании надувных плавсредств. В текущем году на территории 16 муниципалитетов области к приёму отдыхающих подготовлено 37 официальных пляжей, их полный перечень доступен на интернет-ресурсе областного главка МЧС.В ходе мероприятия сотрудники ведомства продемонстрировали ребятам арсенал спасательных средств — круг, жилет и линь Александрова — и позволили каждому отработать приёмы их применения на практике.Вслед за теорией началась тренировка на воде, которую для юных участников провёл университетский наставник.Интенсивные курсы в ВлГУ продлятся весь первый месяц лета под руководством преподавателей кафедры физвоспитания и спорта. Планируется, что за этот период твёрдую уверенность на воде обретут 97 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 13 лет.Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям вынесла муниципальным администрациям рекомендацию подхватить эстафету и организовать похожие мастер-классы на местах.Эксперты настоятельно советуют родителям не позволять детям в одиночку отправляться к рекам и озёрам, выбирать для семейного визита только санкционированные места купания, не ослаблять бдительность и приобщать ребёнка к плаванию — тогда пляжный отдых подарит исключительно радость и послужит оздоровлению организма.