6 июня горожан всех возрастов ждёт насыщенная программа в честь дня рождения великого поэта.

В эту пятницу городской парк наполнится атмосферой сказок, музыки и семейного уюта. Организаторы приглашают детей и взрослых стать гостями большого торжества «Что за прелесть эти сказки!».Праздничная программа стартует ровно в полдень. На главной сцене свои номера представят сильнейшие артисты и ансамбли города, в зелёной зоне откроется читальный уголок под открытым небом, а умельцы научат всех желающих мастерить необычные объёмные открытки.Кульминацией концерта станет чествование участников состязания чтецов «Читаем Пушкина», где юные победители лично продекламируют произведения с эстрады. Сделать памятные кадры можно будет в тематической фотозоне, оформленной образами знакомых с детства персонажей. Весь день на площадке будут работать точки с угощениями и прохладительными напитками, а юных посетителей займут карусели, надувные батуты, прогулки верхом и меткая стрельба в тире.Когда начнёт смеркаться, на центральной поляне развернут экран — зрители увидят художественную ленту «Онегин», сеанс назначен на 20:30. Берите родных и приходите за настроением, чтобы вместе перечитать нетленные строки и ощутить гордость за русскую культуру!