Праздник начался с посещения музея‑заповедника «Александровская слобода».

В городе Александрове Владимирской области прошли торжества в честь 365‑летия со дня рождения Ивана Ивановича Бутурлина — сподвижника Петра I, которого считают одним из первых следователей России.Праздник начался с посещения музея‑заповедника «Александровская слобода». Гости побывали на могиле Бутурлина — она находится в подклете Троицкого собора Свято‑Успенского монастыря. После памятного молебна участники возложили цветы к захоронению, а затем осмотрели историческую экспозицию музея.Следующей точкой маршрута стала усадьба Бутурлиных‑Зубовых в селе Крутец — родовое имение государственного деятеля. Хранитель усадьбы Сергей Шаханов много лет сотрудничает со Следственным комитетом и делает всё, чтобы сохранить память о Бутурлине.Гостей ждала экскурсия по обновленным экспозициям и костюмированная историческая реконструкция. А рядом с усадьбой торжественно открыли бюст Ивана Ивановича Бутурлина.Советник при председателе Следственного комитета России Александр Фёдоров в своём выступлении напомнил: Бутурлин был истинным патриотом, преданно служил стране, участвовал в зарождении первых следственных органов и с честью прошёл тяжёлые военные испытания.В рамках мероприятия Александр Фёдоров по поручению главы СК России вручил памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» председателю законодательного собрания Владимирской области Ольге Хохловой. Благодарностями Александра Бастрыкина отметили митрополита Владимирского и Суздальского Никандра, епископа Александровского и Юрьев‑Польского Стефана и заместителя генерального директора Владимиро‑Суздальского музея‑заповедника А. С. Капусткина.Завершился день концертом Владимирского губернаторского симфонического оркестра — выступление прошло на территории усадьбы в рамках музыкального фестиваля «Симфоническая экспедиция».