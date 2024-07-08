Во Владимире расследуется жестокое убийство. Во Владимире возбуждено уголовное дело по признакам...

Во Владимире расследуется жестокое убийство.Во Владимире возбуждено уголовное дело по признакам убийства.По предварительным данным, в ночь с 6-го на 7-е июля 2024 года двое малознакомых жителей Владимира находились дома у одного из них.В какой-то момент произошёл конфликт. И хозяин квартиры задушил своего гостя.Заметив, что «приятель» умер, фигурант вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время подозреваемый задержан, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области. Его планируют заключить под стражу.«… Следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств...» - информируют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области