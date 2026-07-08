В ближайшие выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья, на время ремонта теплосети перекроют движение по улице Усти-на-Лабе. Общественный транспорт пустят в объезд, сообщили в

В ближайшие выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья, на время ремонта теплосети перекроют движение по улице Усти-на-Лабе. Общественный транспорт пустят в объезд, сообщили в администрации города Владимира. Ограничения введут с 20:00 10 июля до 20:00 12 июля. Улицу перекроют на участке от Михайловской до Луначарского. На это время изменятся маршруты двух видов общественного транспорта.