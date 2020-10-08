Поход в тренажёрный зал за счёт работодателя. Законодательное собрание подготовило изменения в налоговый кодекс.

Поход в тренажёрный зал за счёт работодателя. Законодательное собрание подготовило изменения в налоговый кодекс. Цель - привлечь больше жителей региона к занятиям спортом и физкультурой.Заниматься спортом не только полезно, но и выгодно! Законодательное собрание подготовило предложения изменений в Налоговый кодекс. Работодатели смогут оплачивать занятия спортом своим сотрудникам, а затраты не будут включаться в налогооблагаемую базу. Этим правом могут воспользоваться предприятия, организации и ИП.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Всем выгодно. Работодатель оздоравливает сотрудников, получает более эффективного и реже болеющего специалиста, при этом экономит на налогах. А люди в условиях распространения короновируса смогут за счет предприятия заниматься спортом».Посещать занятия можно всей семье. Организация вправе оплачивать тренировки и детям до 18 лет. Это могут быть любые спортивные секции, бассейны, тренажерные залы. По словам Олеси Дроновой, у них в фитнес-центре уже ведется такая практика. С компанией заключается договор на посещение сотрудников. Условия выбираются работодателем. Это может быть как безлимитный абонемент, так и групповые занятия. Но пока такое сотрудничество редкость. Законопроект поможет привлечь больше людей.Олеся Дронова, руководитель фитнес-центра "Качалка1": “На данный исторический период многие семьи не могут себе позволить одновременно вместе с детьми посещать фитнес-центры, но если работодатель будет возмещать расходы, то вместе с детьми они смогут заниматься спортом и приучать детей к здоровому образу жизни».Призывает заниматься спортом и Чемпион мира по силовому экстриму - Александр Лысенко. В тренажерном зале он 4 раза в неделю. Программа тренировок рассчитана на все группы мышц.Александр Лысенко, чемпион мира по силовому экстриму: «Один день делаешь ноги, спина. Их чередуешь, добавляешь жимы и соответственно когда какой жим, узкий, обычный либо под наклоном когда уже добавляешь бицепс, трицепс, плечи».В первую очередь, спорт - это здоровье. А осенью важно укреплять свой иммунитет. Регулярные занятия улучшают самочувствие, сохраняют способность к труду и активному образу жизни.Юлия Шувалова, Семен Карпов"Вести Владимир"