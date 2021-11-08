Работы выполнят до 17 января. Контракт заключён с компанией «АБМ Трейд».

В мэрии Владимира на ремонт зала заседаний выделили 6 млн рублей. Работы выполнят до 17 января будущего года. Контракт заключён с компанией «АБМ Трейд».В конценерц-зале проходят заседания, лекции, презентации и другие городские мероприятия. Он оборудован 25 местами для депутатов, ещё 20 предназначено для гостей, четыре - для председателей и одно - для докладчика.Строители займутся перепланировкой. В помещении появятся места для операторов. Вместо сцены президиум оборудуют столом. Трибуну спустят вниз. Подрядчик смонтирует реечные потолки, стеновые мдф-панели, уложит ковролин. Гарантийный срок на все работы - 5 лет.Ремонт не повлияет на работу народных депутатов. Уже почти год они принимают решения в режиме ВКС.