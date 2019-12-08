В мероприятиях приняли участие взрослые и юные участники движения.

В регионе продолжается пропагандистская кампания «Родительский патруль», направленная на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.В рамках мероприятий сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические встречи с воспитанниками детских садов, учащимися и родительской аудиторией образовательных учреждений Гусь-Хрустального района.В утренние часы вблизи образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный, сотрудники полиции провели массовые проверки с целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами с нарушением правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Затем в одном из детских садов был организован «День дорожной безопасности». Полицейские в игровой форме рассказали детям о правилах поведения на проезжей части и рассмотрели дорожные ситуации-ловушки, в которые часто попадают юные участники движения. Малыши на практике ощутили себя в роли пешеходов и водителей машин. Ловко, весело и задорно, не забывая о соблюдении правил дорожного движения, двигаясь по имитированной проезжей части, на которой имелся пешеходный переход, дети постигали азы безопасного поведения на проезжей части.Продолжилось необычное мероприятие интерактивной игрой «100 к одному», в которой приняли участие педагоги, дети и их родители. Ключевая цель - формирование навыков и умений, связанных с безопасностью дорожного движения и закреплением знаний у детей Правил дорожного движения на дороге.Госавтоинспекторы посетили и школы, где рассказали о необходимости применения светоотражающих элементов в тёмное время суток и пасмурную погоду. Полицейские также напомнили школьникам значение понятия «нерегулируемый пешеходный переход», а так же напомнили, как правильно и безопасно пересекать проезжую часть и как трактовать значение тех или иных дорожных знаков.Для того, чтобы закрепить полученные знания ребятам, было предложено поучаствовать в увлекательной викторине по правилам дорожного движения. Школьники продемонстрировали свои знания, отвечая на сложные вопросы, показывая на интерактивной доске безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом».Со старшеклассниками автоинспекторы обсудили вопросы административного и уголовного законодательства, предусмотренного за нарушения в сфере дорожного движения.В заключительной беседе, стражи порядка ответили на вопросы учащихся и отметили, что только строгое соблюдение Правил дорожного движения детьми и взрослыми позволит избежать трагедий на дороге.