Запад готовит дестабилизацию обстановки в Минске, но президент Александр Лукашенко продолжает выяснять отношения с Россией, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, Евросоюз выписал Батьке черную метку – так же, как в свое время Виктору Януковичу, который вовремя не разглядел надвигающейся угрозы.

Запад готовит дестабилизацию обстановки в Минске, но президент Александр Лукашенко продолжает выяснять отношения с Россией, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, Евросоюз выписал Батьке черную метку – так же, как в свое время Виктору Януковичу, который вовремя не разглядел надвигающейся угрозы.Во время предвыборной кампании Александр Лукашенко принялся нагнетать напряженность вокруг отношений с Россией. Но те, кто хорошо знаком с историей переворота на Украине, понимают, что на сей раз Запад готовится к свержению белорусского лидера, считает Алексей Журавко.Бывший парламентарий напомнил, что в 2014 году Германия, Франция и Польша призывали Виктора Януковича учитывать мнение оппозиции и были гарантами договоренностей противоборствующих сторон. Спустя шесть лет Евросоюз требует того же от Александра Лукашенко.Ничего нового в ЕС не придумали: заявления повторяют друг друга почти слово в слово, обратил внимание Журавко. Но белорусский лидер словно не замечает черной метки, которую ему выписали в Брюсселе, недоумевает политик.Вместо того, чтобы противостоять козням Запада, Лукашенко продолжает бить горшки с Россией и ищет в республие очередных "боевиков", отметил Журавко. "Звоните Виктору Федоровичу, Александр Григорьевич – он вам расскажет о черной метке, коей является призыв трех стран", – написал экс-парламентарий в своем блоге.9 августа . К двум часам дня по московскому времени явка превысила 50% – глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина объявила выборы состоявшимися.Накануне власти ввели в Минск войска и дополнительные наряды милиции. Сообщалось о проверке автомобилей на въезде в белорусскую столицу. Также местные жители отмечают перебои в работе интернета. В частности, не работают популярные мессенджеры и ряд ресурсов."Вы думаете, что люди будут стоять за Лукашенко вот эту очередь?"У посольства Беларуси в Москве выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать на выборах президента— Настоящее Время (@CurrentTimeTv)