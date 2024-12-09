Операции походили без необходимой квалификации врача и разрешений.

Заведующего стоматологической поликлиникой в Собинке Владимирской области подозревают в незаконной установке имплантов пациентам. Операции походили без необходимой квалификации врача и разрешений.По информации прокуратуры региона, стоматолог брал деньги за свои услуги, переводя средства на личные счета и счета родственников, в то время как поликлиника от платных услуг не получала доход.В настоящее время прокуратура инициировала процессуальную проверку и привлекла Минздрав к рассмотрению данного дела. Действия врача могут быть уголовно наказуемого наказуемы.