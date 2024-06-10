Во Владимирской области в русле Клязьмы массово гибнет рыба Владимирские рыбаки пишут, что мертвые...

Во Владимирской области в русле Клязьмы массово гибнет рыбаВладимирские рыбаки пишут, что мертвые стерлядь, лещ, окунь, налим буквально ковром "плывут" по течению.И так по всей длине Клязьмы в границах Владимира, в Суздальском, Судогодском и Камешковском районах. Над водой кружат чайки, а по воде - пишут рыбаки - плывут мелкие цветные гранулы переработанного пластика.Что это, сейчас выясняют в Минприроды. Регулярный анализ проб воды в районе очистных сооружений нарушений не выявил. Выездное обследование провел Росприроднадзор.В настоящий момент гибель рыбы не наблюдается. В частности поэтому, а еще по характеристикам рыбьих туш и площади их обнаружения, специалисты выдвигают версию о браконьерстве.Сергей Голубев, рыбак:- В районе 2, 3 числа произошло какое-то отравление в реке Клязьма, и вся рыба поплыла мертвая. Мелкой меньше, в основном крупная рыба, а не которая вверху плавает, типа жереха. В основном краснокнижные.