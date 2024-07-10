Инженера управкомпании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Халатное отношение мужчины привело к тому, что с глыба льда с крыши

Инженера управкомпании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Халатное отношение мужчины привело к тому, что с глыба льда с крыши многоквартирного дома упала на голову прохожей. Напомним, инцидент случился 23 февраля возле дома №22 на Верхней Дуброве. Женщина 1989 года рождения возвращалась с компанией от знакомых. Когда она остановилась