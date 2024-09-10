Среди первостепенных задач - сохранить и усилить меры господдержки бизнеса.
Депутат Госдумы от Владимирской области, член комитета по МСП Алексей Говырин будет участвовать в комиссии Госсовета, созданной по указу президента.
- По приглашению губернатора Рязанской области Павла Малкова, председателя комиссии Госсовета РФ «Эффективная и конкурентная экономика», вошёл в состав этой комиссии, - написал депутат в своём .
Алексей Говырин уточнил, что при участии членов комиссии Госсовета будут разрабатываться новые нацпроекты, имеющие особое государственное значение.
- Важно взять лучшее из предыдущих нацпроектов, но усилить их новыми решениями, которые позволят активно развиваться каждому региону и стране в целом. Эффективная экономика — это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан, - подчеркнул Говырин.
Также, отметил парламентарий, среди первостепенных задач - сохранить и усилить меры господдержки бизнеса, что особенно актуально при действующей ставке Центробанка.
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