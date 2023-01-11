В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут...

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, сообщил Росздравнадзор.Они связанны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации, подчеркнули в ведомстве.Сложная ситуация используется мошенниками для наживы. Потребителям предлагают внести полную или частичную предоплату за доставку лекарства. необходимого лекарственного средства. Подчас, по необоснованно заниженной или завышенной цене.Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем.Фото https://www.pxfuel.com