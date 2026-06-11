Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с Ростехнадзором готовность ЖКХ к зиме.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел рабочую встречу с руководителем Центрального управления Ростехнадзора Евгением Тюменцевым. В ходе диалога стороны детально рассмотрели ключевые аспекты промышленной безопасности, повышения стабильности коммунального сектора и подготовки инфраструктуры региона к предстоящим зимним холодам.Глава региона подчеркнул, что областная администрация совместно с местными властями планомерно решает застарелые проблемы в сфере теплоснабжения. Если несколько лет назад необходимые документы о готовности к зиме получали лишь около половины проверенных городов и районов, то к прошлому году властям на местах удалось достичь стопроцентного показателя. Александр Авдеев отметил необходимость сохранения и закрепления полученного результата.С целью недопущения аварий на объектах жизнеобеспечения в регионе продолжается масштабное обновление коммунального хозяйства. Только в текущем году на модернизацию инженерных сетей планируется направить 2 миллиарда 600 миллионов рублей бюджетных средств. Дополнительно к этой сумме привлекаются значительные объемы частного капитала.Отдельной темой разговора стала ситуация с гидротехническими сооружениями, не имеющими законного владельца. За последнее время областные и муниципальные ведомства приняли под свой контроль двадцать девять подобных объектов. Тем не менее, количество бесхозных плотин и дамб на территории края остается высоким, поэтому данную работу решено существенно ускорить.По итогам встречи стороны наметили пошаговый план совместных действий. Александр Авдеев подчеркнул, что тесное сотрудничество регионального правительства с Ростехнадзором помогает эффективно решать государственные задачи в интересах комфорта и безопасности местных жителей.