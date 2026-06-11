Уголовное дело направлено для рассмотрения в Судогодский районный суд.

Судогодская прокуратура направила в суд дело местного жителя, обвиняемого в грубом нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Следствие установило, что в мае прошлого года водитель на Ford Focus ехал по поселку Муромцево со скоростью не менее 98 километров в час при разрешенных 60. Выполняя обгон, он не успел среагировать на выехавший мопед Alpha RS с двумя подростками и протаранил его на обочине.Пятнадцатилетний водитель мопеда получил тяжелые травмы. Примечательно, что только за полтора года до аварии фигуранта девять раз наказывали за превышение скорости. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.