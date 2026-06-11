Благодаря программе «Земский учитель» педагоги получают миллион за переезд на работу в малые города и села области.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в регионе продолжается реализация программы «Земский учитель». Ключевая цель проекта заключается в привлечении опытных педагогических кадров в поселки и малые города, где проживает не более 50 тысяч человек, за счет единовременной выплаты в размере одного миллиона рублей.На сегодняшний день в школах Владимирской области успешно трудятся 20 приглашенных специалистов. Одной из них стала Екатерина Лавринович, которая преподает русский язык и литературу в Ковровском районе, имея за плечами 30 лет профессионального стажа. В 2020 году благодаря господдержке она устроилась на работу в Сновицкую среднюю школу имени Белкина.По словам учительницы, переезд на новое место прошел без затруднений, а полученную выплату семья вложила в возведение собственного дома в Сновицах. Педагог отметила, что местное учебное заведение отличается современным оснащением и дружным коллективом, поэтому даже после окончания обязательного срока контракта она планирует продолжать работу в этой школе.