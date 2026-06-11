10 июня, в городском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвящённая военным конфликтам второй половины 20 века – начала 21 века: от войны в Афганистане до специальной военной

10 июня, в городском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвящённая военным конфликтам второй половины 20 века – начала 21 века: от войны в Афганистане до специальной военной операции. Экспозиция даёт уникальную возможность познакомиться с историями героев-земляков и узнать об их подвигах. Мы вспомнили о подвигах воинов-«афганцев», о стойкости участников чеченских кампаний и миротворческих миссий в Югославии,