Женщина купила своему 13-летнему ребёнку кроссовый мотоцикл, не предназначенного для езды по дорогам общего пользования. Подросток взял мотоцикл и поехал на нём в гипермаркет. Там он попал в

Женщина купила своему 13-летнему ребёнку кроссовый мотоцикл, не предназначенного для езды по дорогам общего пользования. Подросток взял мотоцикл и поехал на нём в гипермаркет. Там он попал в ДТП и получил серьёзные травмы. Мама подростка обвиняется в вовлечении его в совершение действий, представляющих опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). В апреле 2024