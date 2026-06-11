Горе-отец не платил алименты на содержание 14-летнего сына. Судебные приставы бездействовали. Мама ребёнка обратилась в прокуратуру с жалобой. Проверка надзорного ведомства показала:

Горе-отец не платил алименты на содержание 14-летнего сына. Судебные приставы бездействовали. Мама ребёнка обратилась в прокуратуру с жалобой. Проверка надзорного ведомства показала: судебное производство о взыскании в пользу женщины алиментов с бывшего супруга было открыто, но пристав не принял «действенных мер» в отношении должника. При этом судебным приставом-исполнителем своевременных и действенных мер, направленных на принудительное