С 15 июня во Владимире начнутся поэтапные ограничения движения на Ерофеевском спуске из-за ремонта путепровода.

Администрация города информирует жителей о временных ограничениях движения на Ерофеевском спуске, связанных с ремонтом путепровода 850-летия города.Частичное перекрытие правой полосы при въезде в город со стороны Загородного парка запланировано на три периода: с 15 по 20 июня, с 22 по 25 июня, а также с 29 июня по 1 июля.Ограничения будут действовать ежедневно с 9:00 до 16:00. Горожан призывают заранее планировать поездки, выбирать альтернативные маршруты и строго соблюдать правила дорожного движения.Власти приносят извинения за возможные неудобства и выражают благодарность за понимание.