20% участников опроса сервиса по поиску работы SuperJob заявили, что депутаты и политики получают неоправданно много. На втором месте – директора и руководители (11%). Замыкают тройку программисты

20% участников опроса сервиса по поиску работы SuperJob заявили, что депутаты и политики получают неоправданно много. На втором месте – директора и руководители (11%). Замыкают тройку программисты и госслужащие, набравшие по 9% голосов. Также в списке переоценённых профессий менеджеры (7%), футболисты (5%), риелторы (4%), блогеры и курьеры (по 3%), артисты (2%). Банковских работников и юристов