История «Ивановской газеты» берет свое начало в 1990-м году.

35-летний юбилей отметила «Ивановская газета» – главное печатное издание Ивановской области. По этому поводу редакция создала спецпроект «В номер не вошло»,посвященный историям из журналистской практики, которые обычно оставались за рамками газетных полос. В спецпроекте идет речь о том, как СМИ работали в девяностые и в начале 2000-х: где искали новости до появления доступного интернета, почему в печать порой попадали «утки» и дезинформации, какие действия задолго до появления соцсетей помогали собирать аудиторию, с помощью какой техники проводили розыгрыши, как и зачем делали фейки-коллажи, предвосхищая появление фоторедакторов и нейросетей.История «Ивановской газеты» берет свое начало в 1990-м году, когда областной Совет народных депутатов своим решением создал в Ивановской области печатное издание, альтернативной партийной прессе. Сегодня под брендом «Ивановской газеты» выходит не только печатный еженедельник, но и два сетевых издания: новостные сайты Известно.ру и.Ссылка на спецпроект: