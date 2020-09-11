Сторона обвинения настаивает на 12 годах колонии общего режима.

Возможно, сегодня огласят приговор мелеховскому гонщику, который обвиняется в смерти двух подростков. Напомним, произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года.23-летний водитель выехал на встречную полосу через сплошную линию, и на скорости более 90 км\час сбил 13-летних детей. Сторона обвинения настаивает на 12 годах колонии общего режима. Сегодня в суде будет работать и съемочная группа «Вестей». Об итогах заседания расскажем в итоговом выпуске.