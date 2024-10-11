Более 15 тысяч горожан поддержали инициативу, и работы начнутся в 2025 году.

В администрации Владимира обсуждены проекты благоустройства бульвара Иванова. Зона отдыха стала участником конкурса «Формирование комфортной городской среды». Более 15 тысяч горожан поддержали инициативу, и работы начнутся в 2025 году.В планах создание зоны отдыха с аллеей, детскими и спортивными площадками, местом для выгула собак и парковкой. Уникальные деревья, высаженные в 80-х, будут сохранены. Также предусмотрены арт-объекты и игровая мебель.Владимирцы предложили идеи для воркаут-площадки и велодорожки. Проект включает два варианта планировки: первый — с широкой аллеей для разделения транспортных потоков, второй — расширение проезжей части до четырех полос. Окончательная схема будет выбрана с учетом мнения жителей. Напомним, ранее мы писали, что 60 тонн листвы и мусора вывезли во Владимире за неделю.