Из-за мер безопасности традиционного шествия в этом году не будет.

В этом году во Владимире не будет проводиться традиционное шествие "Бессмертного полка" из-за мер безопасности, принятых центральным штабом движения. Однако жители города смогут принять участие в акции онлайн.Предлагаются различные способы почтения памяти участников Великой Отечественной войны, например, размещение их портретов на одежде, автомобилях или в окнах зданий. Также можно выразить уважение к героям, опубликовав их фотографии в социальных сетях в качестве аватарки.