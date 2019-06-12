Телеведущая раскрыла причины развода. Алена Водонаева разочаровалась в супруге.

Телеведущая раскрыла причины развода. Алена Водонаева разочароваласьв супруге.Звезда шоу "Дом-2" поведала, что после полутора летсовместной жизни ее брак с диджеем Алексеем Косинусом дал трещину. Алена Водонаевапоняла, что благоверный не оправдал ее ожиданий.По словам телеведущей, решение развестись приняла она. Такжезвезда телестройки сообщила, что официально ее брак еще не расторгнут."Мы были полтора года вместе. Это получился такой юношескийбрак. По идее он должен был случиться в 18 лет, но вот у меня получился в 34года. Но так бывает. У меня вообще есть знакомая, которая безумно влюбилась вмужчину, а развелась с ним спустя месяц", – отметила Алена.Водонаева почувствовала, что отношения катятсяпод откос в сентябре прошлого года. Она попросила супруга принять меры,что-то изменить. Алексей словам Алены значения не придал. В феврале бракрухнул. Знаменитость добавила, что тащила ответственность за семью на своих плечах ипросто-напросто устала быть сильной."Я не ругалась. Давала ему шанс. Сейчас, кстати, мы впрекрасных отношениях. Хотя, конечно, Алексей в обиде на меня", – призналасьПо словам звезды "Дома-2" она всегда мечтала о финансовосостоятельном супруге. Она не хотела сама обеспечивать семью. Меж тем Косинус,по ее словам, не был сосредоточен на зарабатывании денег. Алексей занималсяисключительно творчеством."Я вот тоже люблю писать книги, но они не приносят нужногодохода. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас все былонаоборот. Когда Алексей ушел из моей жизни, то у меня ничего не изменилось",– цитирует со ссылкой на "Вечернее шоу с АллойДовлатовой" на "Русском радио".