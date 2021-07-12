× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/12-07-2021-dezhurnaya-chast-predstavlyaet-samye-yarkie-proisshestviya-nedeli.html" target="_blank">Дежурная часть представляет самые яркие происшествия недели</a> - И очередной выпуск программы Вести. Дежурная часть. Кто открыл стрельбу в Лакинске? Драка футболистов во время матча на первенстве области и незаконная охота на животных в лесах 33 региона, что грозит браконьерам? Об этом и многом другом мой коллега - Артём Яковенко.