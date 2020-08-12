Великий писатель жил и работал в столице региона в течение 7 лет.

Великий писатель жил и работал в столице региона в течение 7 лет.Первыми экспонатами станут три Евангелия, принадлежавшие Ивану Шмелёву. Первое было куплено в Севастополе. Оно стало символом трагедии, которую пережил писатель. Его единственный сын Сергей был расстрелян годы Гражданской войны. Позже писатель напишет об этом эпопею "Солнце мёртвых". Прижизненное издание этого романа также будет хранится в музее Ивана Шмелёва. Второе Евангелие - уже на французском - куплено в городе Грасс, куда эмигрировал Шмелёв в 22 году. А третье Евангелие передано в дар Шмелёву за два года до его кончины.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Замечательный человек, настоящий, душой глубоко русский священник, архимандрит Леонтий в это тяжёлое время отдал ему святыню- Евангелие, принадлежавшее святейшему патриарху Тихону. И на этом Евангелие он сделал совершенно особенную надпись. Я позволю себе её прочитать. Глубоко и душевно чтимому, уважаемому Ивану Сергеевичу Шмелёву с молитвенным пожеланием всегда в жизни и в служении людям исполнять волю Божью.Музей-заповедник представит три Евангелия на Шмелёвских чтениях в Алуште. Выставка получила название "Пути земные и небесные". Подробнее о музее Ивана Шмелёва рассказала Светлана Мельникова, директор Владимирского музея-заповедника. Интервью с ней смотрите уже завтрашнем выпуске "Вестей" в 9:00 утра. Не пропустите.