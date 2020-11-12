Недовольных новыми правилами 450 человек. За помощью пенсионеры обратились в экстренную службу социальной помощи 128.

В посёлке Колокша Владимирской области отменили субсидии на льготные проездные билеты для пенсионеров. Что теперь делать пожилым людям и как ездить во Владимир?Проезд подорожал втридорога. Татьяна Морозова в Колокше живет уже 27 лет, а во Владимире бывает каждый день : нужно в больницу, банк, за лекарствами или продуктами. Теперь придется ездить реже, говорит Татьяна Владимировна. Раньше жители Колокши могли на льготных условиях купить проездной на автобусы за 450 рублей. И проездной действовал и на городских маршрутах. Теперь большая часть пенсионеров вынуждена покупать месячные билеты за полторы тысячи.Татьяна Морозова, глава инициативной группы:- У нас были билеты социальные для пенсионеров. С Владимирской пропиской можно, а для пригорода уже нет. Мы добирались до энергетика, пересаживались на автобус. У нас не почты, ни магазинов, ни аптеке. Ничего нет. Ни продуктов, мы добирались туда. Пересаживались и шли пешком досюда.Недовольных новыми правилами 450 человек. За помощью пенсионеры обратились в экстренную службу социальной помощи 128. Там в свою очередь решили обратиться в администрацию области.Роман Арыдкуца, руководитель юридичекого отдела службы срочной социальной помощи 128:- Они ездят во Владимир, чтобы решать все свои вопросы, связанные с банковский обслуживанием, приобретением товаров и т.д. Для них этот момент является судьбоносным. Я со многими пенсионерами поговорил и по телефону и лично сейчас. Подготовили обращение губернатору.Знают о проблеме колокшанцев и в ассоциации предприятий автомобильного транспорта. Там отметили - подорожание коснулось только Колокши. Но у жителей поселка альтернатива все- таки есть. Они могут покупать проездные на владимирском автовокзале. Правда, передвигаться по городу придется уже на общих основаниях.Андрей Васьков, исполнительный директор ассоциации предприятий автомобильного транспорта:- По нашей информации - ситуация связанная с Колокшой в других территориях Владимирской области не наблюдается. Это все ложится на бюджет. Если у бюджета есть возможность, то субсидия доводиться, если нет, то скорее всего по рыночной стоимости должны они покупать проездные билеты.Можно ли исправить ситуацию , и от кого это зависит? Эти вопросы "Вести" отправили в администрацию Владимирской области. Вместе с ними ответа ждут и жители Колокши.Артём Яковенко, Илья Хлудов, Вести Владимир.