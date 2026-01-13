Согласно опросу SuperJob, главными приоритетами жителей Владимира на 2026 год стали занятия спортом и внимание к близким. Эти цели назвали по 31% респондентов в ходе опроса, проведённого в конце
<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2026-zdorove-i-semya-stali-glavnymi-celyami-vladimircev-na-2026-god.html" target="_blank">Здоровье и семья стали главными целями владимирцев на 2026 год</a> - Согласно опросу SuperJob, главными приоритетами жителей Владимира на 2026 год стали занятия спортом и внимание к близким. Эти цели назвали по 31% респондентов в ходе опроса, проведённого в конце
[url=https://33live.ru/novosti/13-01-2026-zdorove-i-semya-stali-glavnymi-celyami-vladimircev-na-2026-god.html]Здоровье и семья стали главными целями владимирцев на 2026 год[/url] - Согласно опросу SuperJob, главными приоритетами жителей Владимира на 2026 год стали занятия спортом и внимание к близким. Эти цели назвали по 31% респондентов в ходе опроса, проведённого в конце