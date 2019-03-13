Бывший участник группы Ленинград Стас сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием Брат-3. По его словам, согласие поучаствовать в проекте, в числе прочих, дала Анастасия Волочкова. Корреспондент Дни.Ру связался с балериной.

Бывший участник группы "Ленинград" Стас сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием "Брат-3". По его словам, согласие поучаствовать в проекте, в числе прочих, дала Анастасия Волочкова. Корреспондент "Дни.Ру" связался с балериной.Многие СМИ утверждали, что знаменитая танцовщица должна сыграть в предстоящей ленте "Брат-3" танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Причем артистка якобы согласилась участвовать только при одном условии: она будет "выглядеть красиво" в кадре."Какой "Брат-3", какой Борецкий, – закричала услышавшая про готовящийся фильм Волочкова. – Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из "Яндекса". Никаких съемок, тем более в сомнительных проектах, у меня не планировалось, это очередная глупость, рожденная воспаленными мозгами. Кто такой Борецкий? Знать не знаю и знать не хочу".привыкла, что на ее имени часто пиарятся и выезжают разные сомнительные личности. Но заявление обнаглевшего прихлебателя Cтаса Борецкого ее просто выбило из себя. И она его вполне заслуженно пнула. Она поставила точку в сплетнях о том, что-де снимается в "Брате-3"Ранее вдова Сергея Бодрова , что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из интернета". "Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из интернета, тратить на это время... И что, еще буду это обсуждать?" – сказала Светлана Бодрова.Напомним, что первая часть криминальной драмы. "Брат" Алексея Балабанова о герое 1990-х годов Даниле Багрове, роль которого сыграл Сергей Бодров, вышла в 1997-м. Картина включена в список 100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша". Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля "Кинотавр" как лучший актер и лучший режиссер.