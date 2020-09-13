Глава администрации города Владимира проверил чистоту и порядок на подходах к зданиям, где организовано волеизъявление горожан.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин проголосовал на своем избирательном участке № 384, предварительно объехав несколько районов города и проверив чистоту и порядок на подходах к зданиям, где организовано волеизъявление горожан.Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Шохин сказал, что наблюдал за предвыборной кампанией в городской Совет с должным вниманием. Главу, в частности, интересовали кандидаты, которые не занимались пустыми обещаниями и «глобальным политическим популизмом», а предлагали избирателям реалистичные программы по развитию своих округов и территорий— сообщаетпресс-службаадминистрации города Владимира.Андрей Шохин рассчитывает, что сегодня владимирцы выберут депутатов, которые смогут сочетать в своей парламентской работе два ключевых профессиональных качества: защищать интересы жителей конкретных домов, улиц, микрорайонов и в то же время свободно высказывать свою позицию и определять оптимальные приоритеты общегородского развития.Выборы Совета народных депутатов города Владимира продолжаются. Голосование завершится сегодня в 20.00.