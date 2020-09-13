Сегодня представители ассоциации посетили более 10 избирательных участков в разных районах города Владимира.

Во Владимире продолжается единый день голосования. Жители столицы Владимирской области выбирают на 5-летний срок новый созыв городского Совета народных депутатов.Воскресенье, 13 сентября - завершающий день голосования, которое началось 2 сентября в досрочном формате. Как показывает первый опыт, одним горожанам удобен досрочный формат, другие предпочли прийти на выборы в привычное воскресенье.Наряду с членами избиркомов на каждом из 141 избирательных участков города Владимира работают наблюдатели, представляющие 162-х кандидатов в депутаты городского Совета. Кроме того, за ходом владимирских выборов наблюдают представители профильных общественных организаций, в том числе федеральной Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Сегодня представители ассоциации посетили более 10 избирательных участков в разных районах города Владимира - в частности, в микрорайоне Юрьевец, на улицах Горького и Мира.В процессе предметного общения с наблюдателями, членами и председателями участковых избирательных комиссий руководитель делегации «Независимого общественного мониторинга» Омар Фаризов интересовался всеми организационно-техническими нюансами выборов - от организации выездного голосования до соблюдения мер пандемической безопасности и работы волонтеров экзитполов.На встрече с председателем городской избирательной комиссии Вадимом Кузьминым Омар Фаризов сказал, что информация о ходе выборов во Владимире передается в центральный офис Ассоциации в Москве в режиме реального времени. Омар Фаризов отметил, что после завершения единого дня голосования федеральные эксперты планируют обобщить информацию, полученную из разных источников, и обнародовать свою независимую оценку организационного и правового уровня выборов в столице Владимирской области.