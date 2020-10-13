Три сценария:
1. От вас ушла жена к другому.
Реалист: Это конец моей семейной жизни.
Пессимист: Это конец моей жизни.
Оптимист: Это конец проблем с бюджетом.
2. Вы получили письмо с белым порошком.
Реалист: Это сибирская язва, надо звонить в ФСБ.
Пессимист: О! Я умру через пару дней...
Оптимист: Меня покажут по телевизору!
3. Вы потеряли слух.
Реалист: Возможно, я никогда не смогу слышать.
Пессимист: Возможно, я никогда не смогу общаться.
Оптимист: Я никогда не буду слушать Бритни Спирс!
еще анекдот!