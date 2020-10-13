Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Сегодня Международный день по уменьшению опасности бедствий. Для 33 региона одной из важнейших проблем остаются лесные пожары. В этом году во Владимирской области за пожароопасный сезон сгорело 67 с лишним гектаров леса. В среднем каждый раз огонь охватывал гектар. Отмечена положительная тенденция: за пять последних лет площадь среднего пожара была больше. Уменьшать последствия бедствий в регионе помогает мониторинг через спутники, наблюдение в режиме реального в времени с 30 камер, авиационный мониторинг и патрули. Однако большинство возгораний по-прежнему происходит от рук человека. Берегите природу!