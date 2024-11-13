Стартовали съемки восьмисерийного триллера «Фишер. Продолжение» (18+), в основу которого легли реальные криминальные события. К своим ролям в продолжении одного из самых популярных проектов

Стартовали съемки восьмисерийного триллера «Фишер. Продолжение» (18+), в основу которого легли реальные криминальные события. К своим ролям в продолжении одного из самых популярных проектов линейки Wink Originals вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок и другие. Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/G9W0WbxAEDEyDg Копирайт — онлайн-кинотеатр