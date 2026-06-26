Скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» сообщением Нижний Новгород – Москва делает остановку во Владимире. С 29 июня у пассажиров появится возможность зарезервировать столик в

Скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» сообщением Нижний Новгород – Москва делает остановку во Владимире. С 29 июня у пассажиров появится возможность зарезервировать столик в вагоне-бистро. Оформить услугу можно не позднее чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута. Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо кликнуть по ссылке «Резерв стола в вагоне-бистро» на стадии выбора