Министерство внутренней политики Владимирской области подвело итоги ежегодного конкурса для некоммерческих организаций на получение финансирования из регионального бюджета на

Министерство внутренней политики Владимирской области подвело итоги ежегодного конкурса для некоммерческих организаций на получение финансирования из регионального бюджета на реализацию общественно значимых инициатив. Главная цель проектов НКО – решение актуальных социальных проблем региона. По итогам конкурса 32 некоммерческие организации Владимирской области объявлены победителями. Они получат региональную субсидию в размере до 1,2 млн рублей. Оценку проектам