Каменный век. Мужик делает наскальный рисунок. Жена его спрашивает:
- Зачем ты рисуешь человека с копьем?
- Хочу, чтобы потомки видели, как я охочусь.
Мужик рисует дальше. Жена его спрашивает:
- Зачем ты рисуешь змей и тигров?
- Хочу, чтобы потомки видели, что я никого не боюсь.
Мужик продолжает рисовать. Жена его спрашивает:
- Зачем ты рисуешь лодку?
- Хочу, чтобы потомки видели, на чем плаваю.
Мужик делает еще рисунок. Жена его спрашивает:
- Зачем ты рисуешь хижину?
- Хочу, чтобы потомки видели, где я жил.
Мужик кладет краски и садится отдыхать. Жена его спрашивает:
- А как же я? Почему ты меня не нарисовал?
- Замолчи, женщина! Ты хочешь, чтобы потомки видели, как я мучался?!
еще анекдот!