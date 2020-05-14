Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор заявили, что планируют завершить доклинические исследования вакцины от коронавируса COVID-19 уже в июня. В ..

Представители Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что планируют завершить доклинические исследования вакцины от коронавируса COVID-19 уже в июня. В настоящее время препарат продолжают проверять на эффективность и безопасность.Генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов также отметил, что в клинических исследованиях вакцины примут участие 300 добровольцев. При этом специалисты намерены зарегистрировать препарат в сентябре текущего года, сообщает14 Май 2020 в 1:06 PDT