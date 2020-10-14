Начальником управления территориальной политики назначен Евгений Кондрахин. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Управление входит в департамент региональной политики

Начальником управления территориальной политики назначен Евгений Кондрахин. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Управление входит в департамент региональной политики Владимирской области, теперь Кондрахин является также и заместителем директора этого департамента. О Евгении Кондрахине известно, что он родился в 1981 году в Ростовской области, учился в Донском государственном университете, после – в Российской академии государственной службы