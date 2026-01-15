После сильного снегопада и резких перепадов температур под особый контроль во Владимире взяли не центр города, а спальные районы. Именно там больше всего жалоб — на нерасчищенные дворы,

После сильного снегопада и резких перепадов температур под особый контроль во Владимире взяли не центр города, а спальные районы. Именно там больше всего жалоб — на нерасчищенные дворы, заваленные контейнерные площадки и опасную наледь. Вместе с представителями администрации и коммунальных служб на проверку выехали и журналисты. Во время обхода к проверяющим подходили жители. Говорят, чтобы