В Ковровском районе состоялись традиционные соревнования по мини-футболу для ребят с интеллектуальными нарушениями. Участниками стали шесть команд из Владимира, Вязников, Коврова, Судогодского и Меленковского районов. Чем помог фонд Продобро?

В Ковровском районе состоялись традиционные соревнования по мини-футболу для ребят с интеллектуальными нарушениями. Участниками стали шесть команд из Владимира, Вязников, Коврова, Судогодского и Меленковского районов. Чем помог фонд "Продобро"?Каждый гол приближает не только к победе команды, но и к победе над собой. Многие из этих ребят - воспитанники детских домов региона, а также имеют различные ограничения по здоровью. Недаром говорят, что спорт есть жизнь. И поддерживать эту жизнь на высоком уровне позволяют такие турниры. Их с 2017 года организует региональное отделение всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. А помогает им благотворительный фонд "Продобро" в лице депутата Заксобрания Алексея Говырина.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Продобро":- В процессе соревнований и занятий ребята знакомятся друг с другом и общаются. Поэтому совершенно логично, что Фонд Продобро стал спонсорами этого мероприятия, объединяющего сразу два направления, которыми занимается наш фонд - это поддержка детства и развитие спорта.Фонд "Продобро" старается поддерживать спорт разносторонне. Так в феврале при его поддержке состоялся традиционный 12-ый по счёту лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва. А ещё "Продобро" взял под своё крыло сразу целую команду ребят из футбольного клуба "Доброград".Виктор Карпихин, тренер ФК "Доброград":- Основной спонсор нашей команды, помогает нам во всём - приобретении формы, поездки на соревнования, любые вопросы, с которыми мы к ним обращаемся - всегда идут нам на встречу.))Кстати, по окончанию турнира самым удачливым и техничным игрокам будут вручены не только медали и кубки. Для ребят это ещё и путёвка в большой спорт.Олег Крылов, председатель регионального отделения Всероссийской Федерации спорта ЛИН:- Смотрим ребят, которые в перспективе смогут попасть в сборную области для участия в первенстве России по мини-футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Мы тесно сотрудничаем с федерацией футбола области, они знают о нашем существовании, неплохо помогают и приглашают наших игроков в различные команды. И ребята потом играют на чемпионате города Владимира, области в разных командах.Но и это не предел. Некоторым воспитанникам удалось добраться и до сборной России. И кто знает, может быть на этом поле сегодня играют будущие мировые звёзды.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.