В населённом пункте проживает 3370 человек и не у всех жилищные условия позволяют иметь ванну или душ.

Во Владимирской области прокуратура в суде добивается открытия муниципальной бани в поселке Бавлены Кольчугинского района.В населённом пункте проживает 3370 человек и не у всех жилищные условия позволяют иметь ванну или душ.Местные власти уже приступили к возведению помывочной. Однако в администрации добавили, что потребуется время на заключение договоров с коммунальщиками.В результате Фемида обязала власти открыть баню к 1 января 2022 года.Ранее главе сельского поселения вручили представление надзорного ведомства, которое предписывало создать необходимые бытовые условия для населения.