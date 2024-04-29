Покровская драгоценная брошь с символичным названием Солнце и Луна побывала в космосе Это видео...

Покровская драгоценная брошь с символичным названием "Солнце и Луна" побывала в космосеЭто видео снял космонавт Олег Артемьев на Международной космической станции. Украшение из золота с рубином, сапфиром и турмалином парит в невесомости на фоне нашей планеты. Впечатляет!Теперь по-настоящему "звездную" брошь выставят на аукцион. А средства направят на благотворительность.К слову, это уже не первый подобный "полет" покровских ювелирных украшений в космос.