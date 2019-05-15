Телеведущий поддержал предложение члена экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Андрей
Малахов уверен, что подвиг бортпроводника рокового рейса Москва – Мурманск Максима
Моисеева должен быть оценен государством по достоинству.
Телеведущий поддержал предложение члена экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Андрей
Малахов уверен, что подвиг бортпроводника рокового рейса Москва – Мурманск Максима
Моисеева должен быть оценен государством по достоинству.
Шоумен признался,
что мало верит в действенность каких-либо обращений. Но заверил, что
обязательно подпишет петицию Вадима Манукяна, которую поддержали уже тысячи
человек.
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