Телеведущий поддержал предложение члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Андрей Малахов уверен, что подвиг бортпроводника рокового рейса Москва – Мурманск Максима Моисеева должен быть оценен государством по достоинству.

Телеведущий поддержал предложение члена экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. АндрейМалахов уверен, что подвиг бортпроводника рокового рейса Москва – Мурманск МаксимаМоисеева должен быть оценен государством по достоинству.Шоумен признался,что мало верит в действенность каких-либо обращений. Но заверил, чтообязательно подпишет петицию Вадима Манукяна, которую поддержали уже тысячичеловек.Материал дополняется